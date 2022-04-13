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Новости

Создатели Pokemon Go анонсировали необычную игру Peridot

Компания Niantic, которая прославилась создав игру Pokemon Go, анонсировала новую игру Peridot. В ней нужно будет ухаживать за волшебными питомцами.

Peridot уже сравнивают с тамагочами.

В описании Peridot говорится о существах «перидотах», которые просыпаются после тысячелетнего сна. Мир, естественно, за это время поменялся, поэтому их требуется кормить, поить, обучать и спасать от вымирания. Питомцев можно будет скрещивать и выводить новые архетипы.

Каждое существо в Peridot будет уникальное — у каждого свои черты характера, внешность и даже ДНК.

Игра будет включать в себя некоторые элементы реального мира и AR. Например, выход в реальный мир может потребоваться для поиска гнезд в дикой природе, которые нужны для разведения существ, или поиска определенной пищи, которую можно встретить только на прогулке.

Еще одна прекрасная и важная деталь — перидоты никогда не умрут (вспомните сейчас кладбище из ваших тамагочей). В Peridot наоборот будут вознаграждать игроков за то, что они возвращаются и чаще взаимодействуют со своими подопечными.

Игра будет построена с помощью платформы Lightship Niantic. Разработчики сообщают, что виртуальные существа смогут “распознавать различные поверхности реального мира, такие как грязь, песок, вода, трава и листва”, и реагировать на них соответственно.

Тестирование новой игры в некоторых регионах обещают начать совсем скоро. Точных сроков и конкретных регионов пока нет.

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Источник:
The Verge

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