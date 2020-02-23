77-летнего мужчину оштрафовали за игру в Pokemon Go

Жители многих европейских городов сейчас не могут находится на улицах без особого на то разрешения, пока действует режим карантина. Но не все люди отчаянные домоседы, кому-то хочется приключений.

Nintenderos сообщает, что на днях полиция Мадрида оштрафовала 77-летнего местного жителя, который вышел на улицу, чтобы поиграть в Pokemon Go.

В полиции говорят, «За непослушание властям на основе королевского указа 463/2020 в связи с ситуаций вокруг COVID-19. Он находился на улице, охотясь на покемонов».

В начале весны 2020 специальное обновление для своей игры выпустили разработчики Pokemon Go. Оно позволяет игрокам не уходить из зоны рядом со своим домом, увеличивая частоту появления покемонов и ценных предметов.