Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp: чаты останутся, голоса — нет

Роскомнадзор (РКН) официально заявил, что в России частично блокируют функцию голосовых вызовов (VoIP) в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Ведомство объясняет решение тем, что эти сервисы активно используют мошенники и «отказываются соблюдать требования российского законодательства».

По данным РКН, звонки станут недоступны, но переписка, пересылка файлов, статусы и прочие функции продолжат работать. Минцифры уверено, что запрет голосовых вызовов поможет снизить число мошеннических звонков. Там напомнили, что обе платформы, несмотря на предупреждения, не передают российским правоохранительным органам данные по делам о массовом мошенничестве и терроризме, но при этом «оперативно» исполняют аналогичные запросы от зарубежных спецслужб.

Техника против голоса

Блокировку обеспечат с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) — это те самые системы DPI, которые фильтруют интернет-трафик и умеют «выключать» конкретные функции.

Голосовой трафик легко отделить от остального — он идёт по характерным протоколам (например, SIP), и достаточно перекрыть пакеты с нужными сигнатурами, чтобы звонок не начинался или обрывался.

По словам экспертов, такая блокировка реализуется «без особых усилий», но иногда не идеально — поэтому возможны ситуации, когда звонок всё же пойдёт, но с ужасным качеством связи.

Операторы и экономика вопроса

Накануне Forbes писал, что «большая четвёрка» (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) сама предлагала запретить VoIP-звонки в мессенджерах. Причина проста: люди меньше звонят по обычным номерам, и операторы теряют доходы, при этом поддержка инфраструктуры дорожает.

Правда, эксперты сомневаются, что блокировка принесёт сотовикам ощутимую прибыль — большинство абонентов и так не выговаривают включённые в тариф минуты, а голосовые чаты давно уступили место тексту и «голосовухам».

Что дальше

Часть пользователей уйдёт в альтернативные сервисы вроде FaceTime, часть — вернётся к обычным звонкам, но международная связь, по прогнозам аналитиков, всё равно останется в интернете: платить за неё по старинке слишком дорого.

Для бизнеса критических последствий тоже не ждут. Голосовые вызовы редко занимают ключевое место в коммуникации компаний — куда популярнее боты, каналы и текст.

Ирония момента в том, что голосовые сообщения, любимый формат малого бизнеса и клиентов, блокировка не затронет. Так что, как и в ОАЭ, где звонки через мессенджеры давно запрещены, люди быстро найдут обходные пути.