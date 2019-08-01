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Новости

Опубликована карта мира Mafia: Definitive Edition

В блоге разработчиков Mafia: Definitive Edition появилась новая информация об игре. Там рассказали о процессе создания ремейка, некоторых аспектах мира, а также показали карту обновлённого Лост-Хэвэн.

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Так выглядит карта в Mafia: Definitive Edition

Судя по ней, все основные локации остались на своих местах. Это, к примеру, аэропорт, трасса для гонок или мотель Кларка. Однако изменения также есть. В центре теперь будет больше небоскребов, а китайский квартал куда сильнее отличается от других районов. Кроме того, некоторые места были переименованы.

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Карта оригинальной игры для сравнения

При этом отмечено, что теперь город можно обследовать без загрузочных экранов и невидимых стен, как было в первой версии игры. А городские пейзажи стали разнообразнее — ведь современные видеокарты способны прорисовывать куда большее расстояние, чем раньше.

Наконец, разработчики изменили местоположение некоторых миссий, чтобы не заставлять игроков наматывать виртуальные километры по одним и тем же улицам. Отныне можно будет искать новые маршруты через малознакомые районы.

Наконец, в ремейке городской трафик стал зависеть от времени суток. Днём дороги забиты жёлтыми такси, зато ночью машин куда меньше, а люди расходятся по домам.

Напомним, что Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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