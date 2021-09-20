Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 13

В сети появились свежие изображения будущей прошивки MIUI 13 от компании Xiaomi. Это экран с некоторыми функциями, который, кстати, весьма напоминает iOS.
Помимо этого, китайские источники опубликовали неофициальный список смартфонов, которые получат обновление до 13-й версии. Выглядит он так:
- Poco X3 NFC;
- Poco X3;
- Poco X3 Pro;
- Poco F2 Pro/Poco X2 Pro;
- Poco C3;
- Poco M3 Pro 5G;
- Redmi Note 10;
- Redmi Note 10S;
- Redmi Note 10T;
- Redmi Note 10 Pro;
- Redmi Note 10 Pro Max;
- Redmi K40;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40 Pro+;
- Redmi K40 Gaming Enhanced Edition;
- Redmi K30 Ultra;
- Redmi K30i 5G;
- Redmi K30 5G Racing Edition;
- Redmi Note 9 Pro;
- Redmi Note 9;
- Redmi K30 Pro Zoom;
- Redmi K30 Pro;
- Redmi Note 9S;
- Redmi Note 9 Pro Max;
- Mi 11 Ultra;
- Mi 11;
- Mi 11 Pro;
- Mi 11X;
- Mi 11X Pro;
- Mi 11 Lite;
- Xiaomi Mi 10T Pro;
- Xiaomi Mi 10T;
- Xiaomi Mi 10T Lite;
- Xiaomi Mi Note 10 Lite;
- Xiaomi Mi 10 5G;
- Xiaomi Mi 10 Ultra;
- Xiaomi Mi Note 10;
- Xiaomi Mi Note 10 Pro.
Что касается изменений, то в MIUI 13, по слухам, всё ограничится новыми виджетами, визуальными эффектами, иконками, шрифтами, анимацией и обоями. Предполагается, что технология расширения памяти Memory Fusion заработает на системном уровне для всех моделей, которые получат обновление.
Дата выхода MIUI 13 не сообщается.
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