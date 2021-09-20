Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 13

В сети появились свежие изображения будущей прошивки MIUI 13 от компании Xiaomi. Это экран с некоторыми функциями, который, кстати, весьма напоминает iOS.

Помимо этого, китайские источники опубликовали неофициальный список смартфонов, которые получат обновление до 13-й версии. Выглядит он так:

Poco X3 NFC;

Poco X3;

Poco X3 Pro;

Poco F2 Pro/Poco X2 Pro;

Poco C3;

Poco M3 Pro 5G;

Redmi Note 10;

Redmi Note 10S;

Redmi Note 10T;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi Note 10 Pro Max;

Redmi K40;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition;

Redmi K30 Ultra;

Redmi K30i 5G;

Redmi K30 5G Racing Edition;

Redmi Note 9 Pro;

Redmi Note 9;

Redmi K30 Pro Zoom;

Redmi K30 Pro;

Redmi Note 9S;

Redmi Note 9 Pro Max;

Mi 11 Ultra;

Mi 11;

Mi 11 Pro;

Mi 11X;

Mi 11X Pro;

Mi 11 Lite;

Xiaomi Mi 10T Pro;

Xiaomi Mi 10T;

Xiaomi Mi 10T Lite;

Xiaomi Mi Note 10 Lite;

Xiaomi Mi 10 5G;

Xiaomi Mi 10 Ultra;

Xiaomi Mi Note 10;

Xiaomi Mi Note 10 Pro.

Что касается изменений, то в MIUI 13, по слухам, всё ограничится новыми виджетами, визуальными эффектами, иконками, шрифтами, анимацией и обоями. Предполагается, что технология расширения памяти Memory Fusion заработает на системном уровне для всех моделей, которые получат обновление.

Дата выхода MIUI 13 не сообщается.