OpenAI представила нейросеть Shap-E, способную создавать трехмерные модели по текстовым описаниям

Компания OpenAI представила свою новую открытую модель искусственного интеллекта под названием Shap-E, которая способна преобразовывать текстовые описания в трехмерные объекты.

Изначальная версия модели, известная как Point-E и выпущенная в декабре, могла создавать простые трехмерные модели в виде облака точек. Однако Shap-E работает значительно быстрее и использует «неявные функции» для генерации моделей, что позволяет системе на основе машинного обучения создавать трехмерные объекты на основе двухмерных изображений. Эти модели могут быть дальше использованы в различных приложениях.

Отмечается, что модель способна генерировать здания, скульптуры, механизмы и многое другое. По мере улучшения качества моделей, использование Shap-E для 3D-печати станет еще более перспективным. В настоящее время некоторые созданные модели могут выглядеть просто и примитивно, однако данный инновационный подход имеет огромный потенциал для будущих разработок.