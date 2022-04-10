OnePlus готовит к выходу складной смартфон

Инсайдер heyitsyogesh рассказал о первом складном смартфоне OnePlus. Оказывается, крупных новинок ждать не стоит.

Предполагается, что OnePlus Fold будет глобальной версией Oppo Find N, который представили в декабре 2021 года для китайского рынка.

Компания сделает небольшие изменения в дизайне и на тыльной панели смартфона. Однако, сам форм-фактор, шарнир и конфигурации будут такими же как в Oppo Find N. Это вполне возможно, так как Oppo и OnePlus входят в один холдинг.

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