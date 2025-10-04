Стала известна дата глобального запуска OnePlus 15

Глобальный запуск флагманского смартфона OnePlus 15 может состояться 13 ноября 2025 года. Перед этим, 27 октября, устройство дебютирует в Китае. Об этом сообщает издание 91Mobiles со ссылкой на источники в отрасли.

Отметим, что официальная дата презентации OnePlus 15 пока не озвучена. При этом в сети уже опубликовали все ключевые характеристики флагмана: большой экран с частотой 1-165 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, огромная батарея на 7300 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт и т.д.

OnePlus в свою очередь раскрыла внешний вид смартфона, показав его в цвете Original Dune. По данным компании, рамки корпуса будут выполнены из «нанокерамического металла». Этот материал на 134% прочнее титана, на 223% прочнее нержавеющей стали и на 344% прочнее анодированного алюминия.