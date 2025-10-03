Раскрыты все характеристики OnePlus 15 | The GEEK
Раскрыты все характеристики OnePlus 15

Флагман получит большой экран с частотой 1-165 Гц, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, огромную батарею с быстрой зарядкой и солидный набор камер.

Компания OnePlus готовится представить свой новый флагман OnePlus 15 в Китае уже в этом месяце. На этом фоне инсайдер Лао Чен Эйр опубликовал на платформе Weibo все характеристики устройства.

Согласно его данным, OnePlus 15 будет оснащен 6,78-дюймовым экраном BOE X3 с разрешением 1.5K, частотой обновления 1-165 Гц, яркостью до 1800 нит, ШИМ 2160 Гц, Dolby Vision и Pro XDR. В нем расположится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Аппаратной основой флагмана станет топовый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Его дополнят до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ ПЗУ UFS 4.1 и аккумулятор на 7300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной 50 Вт. «Из коробки» OnePlus 15 будет работать на ColorOS 16 (Android 16).

Основная система камер включит в себя три модуля:

  • Основа — 50 Мп (Sony LYT-700, f/1.8, 24 мм, OIS);
  • Ультраширик — 50 Мп (Samsung JN5, f/2.0, 15 мм);
  • Телеобъектив — 50 Мп (Samsung JN5, f/2.8, 85 мм, OIS, 3.5-кратный зум).

Среди прочего упоминаются: усовершенствованная система охлаждения, вибромотор нового поколения, стереодинамики, NFC, ИК-порт, USB-C (3.2 Gen 1) и защита от воды и пыли по стандартам IP66/IP68/IP69.

По словам инсайдера, покупателям будут доступны следующие конфигурации: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1024 ГБ. Что касается расцветок, то уже подтвержден цвет Sand Storm, также ожидаются черный и фиолетовый варианты.

