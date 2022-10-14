Пользователи «Тинькофф» за рубежом пожаловались на проблемы в работе приложения

Клиенты банка «Тинькофф» начали жаловаться на проблемы при входе в приложение. Отмечается, что пользователи не могут войти в приложение с иностранного IP-адреса, а для входа требуется использовать VPN с российским IP-адресом. Кроме того, перебои наблюдаются и у пользователей из России.

Официальный аккаунт банка в Twitter сообщил, что подобные проблемы с авторизацией в приложении и при совершении платежей, а также переводов наблюдаются «у небольшой части клиентов», над чем специалисты «Тинькофф» уже работает.

7 октября аналогичная проблема в работе наблюдалась в приложении «Сбера».

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