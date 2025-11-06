Bloomberg: Apple будет платить Google по $1 млрд в год за Gemini в новой Siri | The GEEK
Bloomberg: Apple будет платить Google по $1 млрд в год за Gemini в новой Siri

Сделка близка к завершению.

Apple разрабатывает более умную Siri, которая будет работать на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Сделка между компаниями близка к завершению, сообщил журналист и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

Использование ИИ-модели с 1,2 трлн параметров обойдется купертиновцам примерно в $1 млрд в год.

Согласно проекту соглашения, Gemini будет выполнять функции сумматора, формируя краткие сводки уведомлений, веб-страниц и других текстов, а также планировщика для выполнения команд Siri. При этом часть задач продолжат обрабатывать собственные модели Apple.

Новая Siri, получившая кодовое название Linwood, будет работать на серверах Apple Private Cloud, полностью изолированных от инфраструктуры Google. Запуск планируется весной 2026 года.

Apple рассматривает использование Gemini как временную меру до появления собственных мощных моделей. В частности, уже разрабатывается облачная модель компании с 1 трлн параметров, готовность которой ожидается в 2026 году.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
