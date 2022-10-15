Nvidia перенесла старт продаж видеокарты RTX 4080 с 12 ГБ видеопамяти. Причиной тому, ее название и неправильное позиционирование.

По словам компании, наличие двух графических процессоров под брендом 4080 сбивает пользователей с толку. И, действительно, Nvidia ранее раскритиковали за две видеокарты под одним названием, но с разной производительностью.

Речь идет о RTX 4080 с 12 ГБ и RTX 4080 с 16 ГБ. Первой версии приписывали 7680 ядер CUDA, базовую частоту 2,31 ГГц с возможностью буста до 2,61 ГГц. Ее стоимость оценивалась в $899, новая дата продаж не называется.

Вторая версия RTX 4080 с 16 ГБ будет предоставлена 16 ноября. Эта видеокарта получит 9728 ядер CUDA с максимальной частотой 2,51 ГГц. Стоимость RTX 4080 с 16 ГБ составит $1199.

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