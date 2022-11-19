NVIDIA объяснила почему плавятся видеокарты RTX 4090

Компания NVIDIA наконец-то отреагировала на жалобы с видеокартами GeForce RTX 4090. Речь идёт о плавлении разъёмов питания 12VHPWR. Как оказалось, специалисты с канала Gamers Nexus были правы. Они ранее опытным путём узнали, что дело в неправильном подключении.

Если точнее, то кабель не до конца вставляли в разъём. В NVIDIA уточнили, что им известно примерно о 50 подобных случаях по всему миру.

NVIDIA смогла протестировать кабели, которые были возвращены пострадавшими клиентами. Во всех случаях отчётливо видна линия износа, указывающая на то, что кабель не был полностью вставлен в 16-контактный разъём питания. Из официального заявления

При этом компания уточнила, что это гарантийный случай и карты можно будет обменять. Также в NVIDIA настоятельно советовали втыкать кабели до конца и лишь затем устанавливать карту в системный блок.

Как правильно устанавливать кабель

Помимо этого, инженеры изучают и другие способы обеспечения безопасности разъёма перед включением видеокарты.