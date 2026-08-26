Производитель мебельной фурнитуры превзошел Nvidia на волне бума ИИ

Тайваньский производитель мебельных комплектующих King Slide Works сообщил о резком росте финансовых показателей на фоне мирового спроса на искусственный интеллект.
Компания заняла около 80% рынка высококлассных рельсовых механизмов для серверных стоек, удерживающих тяжелое ИИ-оборудование.
Валовая маржинальность предприятия достигла 87%, превысив показатель компании Nvidia.
Кроме того, акции King Slide подорожали почти на 280% с начала года, а состояние основателя Линь Цзунчи оценивается в 20 миллиардов долларов.