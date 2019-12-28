Новый Core i3 будет копией старого i7
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Новости

Новый Core i3 будет копией старого i7

Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030. Впервые он появился в характеристиках игрового ПК Alienware Aurora R11 и привлёк к себе внимание.

Intel Core i3-1030

Новинка относится к линейке Comet Lake-S работающая на частотах от 3,7 до 4,2 ГГц. Процессор получил 4 ядра и 8 потоков инструкций, аналогичное уже есть в модели 10100. Стоит отметить, что подобные характеристики повторяются в Core i7-7700, а он был представлен еще в 2016 году.

Новая линейка чипсетов будет отличаться только числом ядер и потоков. Когда они поступят в продажу пока неизвестно.

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