Новые AirPods Pro выйдут в 2021 году

В этом году появление новых AirPods ждать не стоит. Выход «профессиональных» TWS-наушников AirPods Pro произойдёт только во второй половине 2021 года.

Необычную версию будут собирать во Вьетнаме на мощностях завода Inventec Appliances. Кроме того, в сборке устройств будут задействованы Luxshare и GoerTek. Последние производят текущее поколение «прошек».

По слухам, обновлённые AirPods Pro получат специальные сенсоры и датчики света, мониторинг здоровья и жизненных показателей владельца.

Также в стороне не останутся оригинальные AirPods, которые выйдут одновременно с Pro-моделью. Внешне они будут похожи на AirPods Pro, но начинка будет располагаться более компактно. Стоимость останется прежней.