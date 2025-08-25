Новое приложение Т-Банка появилось в App Store

В российском App Store появилось новое приложение «Т-Банка» под замаскированным названием «Flavor InVault».

Это уже вторая попытка банка вернуть приложение в магазин за последние дни. Накануне оно уже появлялась в App Store, однако была оперативно удалено Apple всего через несколько часов после публикации.

Рекомендуем не откладывать скачивание. Практика показывает, что подобные приложения российских банков существуют в App Store очень недолго, они могут быть удалены в любой момент.

UPD: приложение Т-Банка уже удалено из App Store.

Кроме того, сегодня в App Store под новым названием вернулось приложение «Сбера» и авиакомпании S7 Airlines.