Новое приложение Т-Банка появилось в App Store | The GEEK
close
Новости

Новое приложение Т-Банка появилось в App Store

Качайте, пока не удалили.

В российском App Store появилось новое приложение «Т-Банка» под замаскированным названием «Flavor InVault».

Это уже вторая попытка банка вернуть приложение в магазин за последние дни. Накануне оно уже появлялась в App Store, однако была оперативно удалено Apple всего через несколько часов после публикации.

Рекомендуем не откладывать скачивание. Практика показывает, что подобные приложения российских банков существуют в App Store очень недолго, они могут быть удалены в любой момент.

UPD: приложение Т-Банка уже удалено из App Store.

Кроме того, сегодня в App Store под новым названием вернулось приложение «Сбера» и авиакомпании S7 Airlines.

id·208682·20250825_1444
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Приложение S7 Airlines вернулось в App Store под новым названием
«5 букв» от Тинькофф: ответы на сегодня
Hitman: Absolution выйдет 25 сентября на iOS и Android
Как вернуть банковские приложения на iPhone в 2025 году
Приложение «Делим вместе» от Альфа-Банка появилось в App Store
В App Store появилось приложение «До вершины» с функциями Газпромбанка
В App Store вышло приложение «Дом йоги» с функциями МТС Банка
Adobe выпустила бесплатное приложение Project Indigo для профессиональной съёмки на iPhone

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK