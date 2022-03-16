В России заблокированы Nord VPN и Cloudflare WARP

Сегодня российские пользователи столкнулись с недоступностью популярных VPN-сервисов Nord VPN и Cloudflare Warp (1.1.1.1). Интересно, что их блокировку Роскомнадзор объявлял в сентябре и декабре 2021 года, но они продолжали свою работу до сегодняшнего дня. Есть вероятность, что многие другие VPN-сервисы также потеряли свою работоспособность.

При попытке подключиться к WARP будет выдаваться бесконечное подключение

При этом ограничение произошло не у всех. Некоторые мобильные операторы могут до сих пор функционировать с VPN-сервисами. Об этом сообщают пользователи разных провайдеров.

Роскомнадзор периодически называет VPN-сервисы, которые будут заблокированы. Кроме того, ведомство просит организации сообщать, если перечисленные сервисы используются для работы – для таких компаний доступ к сервисам останется открытым.

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