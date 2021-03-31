No Man’s Sky получил обновление «Экспедиции»

Студия Hello Games объявила о выходе очередного крупного обновления под названием Expeditions (Экспедиции), главным нововведение стало – одноимённый режим игры вместе с уже существующими.

Новый режим создаёт каждое событие с определённой точки во вселенной. Именно туда попадают все игроки для начала своего путешествия. У них множество задач, которые подразумевают взаимодействие с другими пользователям.

Каждая миссия состоит по разному типу сложности и трудоёмкости. Их можно пропустить, но если полностью их завершить, то получится заработать дополнительное вознаграждение.

Кроме нового режима, апдейт исправляет различные игровые баги и приносит значительные улучшения. Игрокам доступен новый интерфейс и возможность использовать разрешением 4K. Также повысилась скорость загрузки игры и улучшена оптимизация.