Создатель пиратского сайта с играми для Switch выплатит Nintendo $14,5 млн

Жителю Доминиканской Республики Гэри Боузеру придётся выплатить Nintendo около $14,5 млн за пиратство игр для портативной консоли Nintendo Switch. Также он был приговорен к более чем 3 годам тюремного заключения.

Квартира Боузера в Доминиканской Республике оказалась крошечной, но по версии следствия именно из неё он совершил многие преступления со своего компьютера. Его обвинили в пиратстве видеоигр Nintendo, а также в создании веб-сайта со взломанными играми для Nintendo Switch и разработке устройств для организации Team Xecutor. Последняя позволяла запускать пиратские игры на консолях Nintendo Switch.

Квартира Боузера

После вынесения приговора Боузер согласился выплатить Nintendo компенсацию в размере 4 500 000 долларов. Это было дополнением к более раннему иску в котором ему было предписано выплатить 10 000 000 долларов. В общей сумме он должен выплатить японской корпорации 14 500 000 миллионов долларов.

Nintendo продолжает проводить агрессивную политику борьбы с пиратством своих игр и консолей. Она также регулярно находит и закрывает сайты с пиратскими играми. Такие действия показывают, что компания собирается искоренить пиратство своих игр и консолей с серьезными экономическими последствиями.

В опубликованном пресс-релизе, Nintendo поблагодарила правительство США за усилия по задержанию Боузера.

Подпишитесь на наш Telegram и Instagram. Там много интересного!