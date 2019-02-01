Названы системные требования Baldur’s Gate III

Разработчики из Larian Studios на новом стриме назвали дату выхода Baldur’s Gate III в раннем доступе — это произойдёт 30 сентября.
Первоначально проект собирались выпустить в ранний доступ 18 августа, однако в дело вмешалась пандемия, которая сильно ударила по скорости разработки проекта.
Baldur’s Gate III можно будет попробовать в Steam и Stadia. В ранней версии игроков ждёт первый акт — в нём будет порядка 20 с лишним часов геймплея. Появится редактор персонажа, несколько классов и рас.
Прокачаться дадут до 4 уровня, и можно будет взять в группу кого-то из 5 персонажей. Мультиплеер собираются добавить со временем, играть позволят в команде до 4 человек.
Также авторы рассказали, что количество контента в раннем доступе по сравнению с Divinity: Original Sin 2 выросло в разы. У неё было порядка 17 тысяч строчек диалогов, тогда как здесь их больше 40 тысяч.
А вот так выглядят системные требования для игры. Надо сказать, довольно демократичные по современным меркам:
Минимальные системные требования
- ОС — Windows 10 (64 бита)
- Процессор — Intel i5-4690 или AMD FX 4350
- Оперативная память — 8 ГБ
- Видеокарта — NVIDIA GTX 780 или AMD Radeon R9 280X
- Место на диске — 70 ГБ.
Рекомендуемые системные требования
- ОС — Windows 10 (64 бита)
- Процессор — Intel i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X
- Оперативная память — 16 ГБ
- Видеокарта — NVIDIA GTX 1060 6 ГБ или AMD RX580
- Место на диске — 70 ГБ.
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