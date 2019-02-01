Названы системные требования Baldur’s Gate III

Разработчики из Larian Studios на новом стриме назвали дату выхода Baldur’s Gate III в раннем доступе — это произойдёт 30 сентября.

Первоначально проект собирались выпустить в ранний доступ 18 августа, однако в дело вмешалась пандемия, которая сильно ударила по скорости разработки проекта.

Baldur’s Gate III можно будет попробовать в Steam и Stadia. В ранней версии игроков ждёт первый акт — в нём будет порядка 20 с лишним часов геймплея. Появится редактор персонажа, несколько классов и рас.

Прокачаться дадут до 4 уровня, и можно будет взять в группу кого-то из 5 персонажей. Мультиплеер собираются добавить со временем, играть позволят в команде до 4 человек.

Также авторы рассказали, что количество контента в раннем доступе по сравнению с Divinity: Original Sin 2 выросло в разы. У неё было порядка 17 тысяч строчек диалогов, тогда как здесь их больше 40 тысяч.

А вот так выглядят системные требования для игры. Надо сказать, довольно демократичные по современным меркам:

Минимальные системные требования

ОС — Windows 10 (64 бита)

Процессор — Intel i5-4690 или AMD FX 4350

Оперативная память — 8 ГБ

Видеокарта — NVIDIA GTX 780 или AMD Radeon R9 280X

Место на диске — 70 ГБ.

Рекомендуемые системные требования

ОС — Windows 10 (64 бита)

Процессор — Intel i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X

Оперативная память — 16 ГБ

Видеокарта — NVIDIA GTX 1060 6 ГБ или AMD RX580

Место на диске — 70 ГБ.