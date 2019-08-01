Названа дата релиза Watch Dogs: Legion

Несколько часов назад закончилось специальное мероприятие Ubisoft Forward во время которой раздавали Watch Dogs 2 и продемонстрировали геймплей грядущего проекта Watch Dogs: Legion.

При создании новой части Watch Dogs, был выбран совершенно другой подход. Главной особенностью проекта станет возможность играть за кого угодно. Что-то подобное наблюдалось в Driver: Parallel Lines, но только вместо автомобиля, игроку придётся вербовать любого жителя Лондона с уникальными навыками и характером. Таким образом можно собрать группу сопротивления до 40 персонажей, которая помешает преступному миру города.

Watch Dogs: Legion имеет поддержку технологии аппаратного ускорения трассировки лучей DirectX Raytracing на Xbox Series X и PC с Nvidia RTX.

Выход игры запланирован на 29 октября 2020 года на Xbox One, PlayStation 4 и PC. Также игра будет доступна на консолях нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5.