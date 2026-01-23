На iPhone «сломался» будильник — он срабатывает без звука | The GEEK
На iPhone «сломался» будильник — он срабатывает без звука

Теперь лучше заранее проверить настройки будильника.
Редакция The GEEK сегодня в 12:08

Пользователи iPhone пожаловались, что их будильники начали срабатывать без звука. Проблема связана со сбросом выбранной мелодии, сообщает издание 9to5Mac.

Чтобы убедиться, что ваш будильник сработает со звуком, нужно открыть приложение «Часы», выбрать будильник из списка и проверить раздел «Мелодия». Там должен быть выбран конкретный рингтон, а не вариант «Нет».

Причины, почему настройки будильника сбрасываются, пока не известны. Рекомендуем регулярно проверять настройки, чтобы не опаздывать на работу или важные встречи.

