На GitHub появился пиратский игровой лаунчер с торрент-клиентом и поиском по играм

Энтузиасты разместили на площадке GitHub несколько необычный проект — игровой лаунчер Hydra со встроенным торрентом. Программа самостоятельно ищет необходимые раздачи, позволяет прочитать описание игр, имеет счетчик проведенного в приложении времени, библиотеку скачанных репаков и даже систему рекомендаций. Словом, полноценная торговая площадка, но только с пиратским контентом.

Скачать Hydra Launcher можно также бесплатно со страницы разработчиков. В дальнейшем они, кстати, планируют выпустить несколько социальных обновлений: добавить профили, игру с друзьями и систему достижений.

Появятся ли вопросы к приложению от правообладателей – пока неизвестно.