В Apple Maps на iPhone и iPad появилась реклама

Пару недель назад стало известно, что Apple начала продавать рекламные места в своём приложении «Карты», а сегодня пользователи iPhone и iPad начали сообщать о релизе на их устройствах этого нежеланного нововведения.

Реклама отображается в разделе «Рекомендуемые места», а также в начале поиска и в конце поиска. Если рекламодатель разместил рекламу по искомому вами ключевому слову, то рекламное объявление отобразится в верхней части результатов поиска, по одному объявлению на каждый запрос в поисковике.

В приложении Apple Maps нет возможности отключить рекламу, но она помечена синей меткой «Реклама». Гигант из Купертино заявляет, что реклама, с которой пользователь взаимодействуете в приложение «Карты», не связана с его аккаунтом Apple, и данные не передаются третьим лицам.

Согласно политике Apple в отношении рекламных сервисов, в приложении «Карты» запрещена реклама услуг на дому, залоговых услуг и криптовалютных банкоматов. Реклама, продвигающая или упоминающая медицинские услуги, может быть разрешена, но рассматривается в каждом конкретном случае индивидуально. Реклама в «Картах» также должна соответствовать другим правилам Apple в отношении рекламы.

На данный момент реклама в Apple Maps показывается только пользователям iPhone и iPad из США и Канады. Когда это нововведение распространится на другие регионы, пока не известно.