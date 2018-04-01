МТС разработала умную колонку с искусственный интеллектом

МТС собирается выпустить собственную умную колонку под названием Марвин, а также систему смарт-дома. Как и полагается она умеет давать ответы на вопросы, включать музыку, зачитывать аудиокниги и управлять функциями умного дома.

Пока колонка от МТС находится в бета-тесте. Чтобы обучить колонку функциям, компания раздала среди своих сотрудников тысячи прототипов для общения с Марвином. Такие действия обучают колонку и делают её гораздо умнее.

Продажи устройства запланированы на начало 2020 года. Стоимость новинки от МТС пока не раскрывается, но в компании заверяют, что она будет конкурентоспособной c колонками от Яндекса и Mail.ru Group.