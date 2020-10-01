MSI обвинили в продаже GeForce RTX 3080 на eBay за двойную цену

Последнее время вокруг GeForce RTX 3080 очень много негатива. То дефицит на рынке, а теперь вообще разразился скандал и обвинения посыпались на MSI. Довольно известный бренд неожиданно даже для самих себя попал в скандал, правда, их вина не доказана. Ситуация следующая: кто-то обнаружил на eBay адаптеры GeForce RTX 3080, которые продаются чуть ли не в два раза дороже рекомендованной цены.

Как оказалось, продают эти адаптеры представители Starlit Partner, которые являются партнерами MSI. Сразу же в адрес MSI посыпались обвинения, на что последние смотрели удивленно. В результате расследования внутри компании обнаружилась некая ошибка, которая позволила Starlit Partner получить доступ к адаптерам, хотя этого не должно было произойти в любом случае. Ведь данный бренд известен тем, что продают избытки продукции или восстановленные устройства. Но доступа к новинкам у них быть не должно.

Пока выясняется, как же такое могло произойти, представителей Starlit Partner обязали связаться с покупателями, которые значительно переплатили за покупку и вернуть им разницу. Хотя есть версия, что некоторые не согласятся с такой малой компенсацией и потребуют через суд гораздо больше. MSI же остается только надеяться на положительный исход этой ситуации и не допускать подобных ошибок.