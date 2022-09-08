На YouTube провели фейковые презентации Apple с Тим Куком и криптовалютой

Неизвестные во время настоящей презентации Apple, запустили на YouTube фейковые трансляции с якобы участием Тима Кука.

Стрим под названием «Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022» показывал интервью Тима Кука для изapple-fake-youtube-live-stream-crypto-scamдания CNN, которое было снято в 2019 году. На фейковую трансляцию добавили изображения Bitcoin и Etherium, а логотип CNN закрыли текстом Apple Crypto Event 2022. Самое интересное, что за фейком следили около 70 000 человек.

Фрагмен фейковой трансляции / Скриншот The Verge

Одновременно шел ещё один стрим под названием «Apple Inc». На нем уже велось обсуждение метавселенной с участием Тима Кука и Илона Маска. Видеоряд был взят из беседы Маска и главы Block Джека Дорси, которая состоялась в 2021 году. Этот стрим смотрели около 10 000 человек.

Обе трансляцию попали под блокировку и были удалены YouTube за нарушение правил использования площадки.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!