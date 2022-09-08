На YouTube провели фейковые презентации Apple с Тим Куком и криптовалютой

Неизвестные во время настоящей презентации Apple, запустили на YouTube фейковые трансляции с якобы участием Тима Кука.
Стрим под названием «Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022» показывал интервью Тима Кука для изapple-fake-youtube-live-stream-crypto-scamдания CNN, которое было снято в 2019 году. На фейковую трансляцию добавили изображения Bitcoin и Etherium, а логотип CNN закрыли текстом Apple Crypto Event 2022. Самое интересное, что за фейком следили около 70 000 человек.
Одновременно шел ещё один стрим под названием «Apple Inc». На нем уже велось обсуждение метавселенной с участием Тима Кука и Илона Маска. Видеоряд был взят из беседы Маска и главы Block Джека Дорси, которая состоялась в 2021 году. Этот стрим смотрели около 10 000 человек.
Обе трансляцию попали под блокировку и были удалены YouTube за нарушение правил использования площадки.
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