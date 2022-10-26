Montblanc выпустили умные часы в стиле Наруто за $1570

Компания Montblanc выпустила умные часы в стиле «Наруто». Новинка называется Montblanc Summit 3 Smartwatch x Naruto и предлагается по цене в $1570.

Внутри самого циферблата изображен Наруто. В комплекте идет тематический ремешок, прошитый оранжевыми нитками, внутренняя сторона тоже оранжевая.

Montblanc Summit 3 Smartwatch x Naruto оснастили датчиком частоты сердечных сокращений, микрофоном, барометром, акселерометром, гироскопом и модулем NFC.

Устройство получило 1,28-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 416×416. Процессором выступает Snapdragon Wear 4100+, емкость аккумулятора не уточняется. Объем оперативной памяти составляет 1 Гб, встроенной — 8 Гб. Для связи используются Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Также производитель обещает водонепроницаемость при погружении до 50 метров.