Представлены обновлённые Surface Laptop

Компания Microsoft выпустила обновлённую версию ноутбука Surface Laptop 5 в двух вариациях. Новое поколение будет продаваться только в конфигурации с процессорами Intel. В самой компании не смогли объяснить причину такого решения.

Характеристики Microsoft Surface Laptop 5

Дисплей: 13,5″, 2256×1504 / 15″, 2496×1664; 3:2, сенсорный, Dolby Dision, Gorilla Glass 3/5

Процессор: Intel Core i5-1235U / Core i7-1255U

Графика: Intel Iris Xe Память: 8/16/32 ГБ оперативной LPDDR5X, 256/512 ГБ или 1 ТБ постоянной SSD

ОС: Windows 11

Батарея: до 17 часов работы (15″) / до 18 часов работы (13,5″) Связь: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Порты: Surface Connect, USB-C (Thunderbolt 4), USB-A 3.1

Обе новинки оснащаются портом Thunderbolt 4 и фронтальной камерой с разрешением 720p. Единственное отличие, что старшая модель с экраном 15″ недоступна с процессором Intel Core i5.

В продаже Surface Laptop 5 появится 25 октября по цене $999 (~64 тысячи рублей) за 13,5-дюймовую версию и от $1299,99 (~83 тысячи рублей) за 15-дюймовую.

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