Microsoft Edge обгонит Chrome по скорости запуска

Компания Microsoft работает над повышением производительности своего браузера Edge на базе Chromium. На данный момент идёт тестирование функции Startup Boost, которая должна ускорить запуск веб-обозревателя.

Эта функция ранее присутствовала Internet Explorer. Она запускала браузер в фоновом режиме, позволяя открывать его быстрее. То же самое планируется сделать и сейчас.

Сама функция будет опциональной, что позволит включать или выключать её по необходимости. Она разрабатывается для Edge версии 88 и в ближайшие недели появится на каналах обновления Edge Canary и Edge Dev. О сроках выхода беты и, тем более, релиза, не сообщается.