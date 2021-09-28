Logitech представила компактную Bluetooth-клавиатуру MX Keys Mini

Компания Logitech представила компактную версию своей популярной клавиатуры MX Keys. Новинка называется MX Keys Mini и лишена цифрового блока справа.

Новинка получила автоматическую подсветку, которая включается, если приблизить руки или в зависимости от окружающего освещения. Эти параметры настраиваются через приложение Logitech Options. Там же есть настройка дополнительных кнопок. Клавиши имеют углубления в центре для удобной печати. Также есть кнопка Fn и символы для Windows и macOS.

Доля передачи используются Bluetooth или комплектный адаптер Logitech Bolt. Клавиатура совместима с macOS, Windows, Linux, iOS, iPadOS, Android и Chrome OS.

Как отмечается, встроенного аккумулятора хватит на 10 дней работы с активной подсветкой. Без неё — до 5 месяцев. Для подзарядки используется разъём USB Type-C.

Клавиатура появится в серебристом, графитовом и розовом цветах. Габариты её составляют 25,6 × 13,2 × 2,1 см, вес — 506 граммов. В России MX Keys Mini появится в октябре за 9990 рублей.