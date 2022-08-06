Опубликованы живые фото Samsung Galaxy Z Fold4 и Flip4

На Slashleaks появились живые фото гибких флагманов Samsung. Речь идет о Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, которые представят 10 августа.
Пользователь, который публиковал эти снимки, заметил, что складка на дисплее стала менее заметна, чем прежде.
На данный момент известно, что обе новинки будут работать на мощной топовом процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1. Про европейские ценники на устройства можно почитать здесь.
10 августа Samsung проведет большую презентацию. На ней покажут Galaxy Z Flip4, Galaxy Fold4, умные часы Galaxy Watch 5 и 5 Pro, наушники Buds 3 Pro и другие устройства.
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