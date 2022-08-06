Опубликованы живые фото Samsung Galaxy Z Fold4 и Flip4

На Slashleaks появились живые фото гибких флагманов Samsung. Речь идет о Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, которые представят 10 августа.

Пользователь, который публиковал эти снимки, заметил, что складка на дисплее стала менее заметна, чем прежде.

Samsung Galaxy Z Fold4

На данный момент известно, что обе новинки будут работать на мощной топовом процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1. Про европейские ценники на устройства можно почитать здесь.

Samsung Galaxy Z Flip4

10 августа Samsung проведет большую презентацию. На ней покажут Galaxy Z Flip4, Galaxy Fold4, умные часы Galaxy Watch 5 и 5 Pro, наушники Buds 3 Pro и другие устройства.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!