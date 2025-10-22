Названы самые популярные ноутбуки у россиян в 2025 году

Ноутбуки ASUS стали самыми популярными в России по итогам III кварталов 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе «М.Видео».

За январь-сентябрь на российском рынке продали около 2,3 млн ноутбуков (800 тыс — за июль-сентябрь) на сумму свыше 137 млрд рублей (43 млрд — за июль-сентябрь), средняя цена составила 58,6 тыс. рублей.

Основной спрос приходится на ноутбуки для работы, учебы и повседневных задач — они составляют около 80% продаж. Игровые модели занимают 18-19% рынка и востребованы не только у геймеров. Их также выбирают те, кому нужна высокая производительность для монтажа видео, 3D-графики, дизайна и инженерных расчетов.

По диагонали экрана лидируют ноутбуки 15,6 дюйма (44,4%) и 16 дюймов (26%). Компактные модели 14 дюймов составляют около 11%, а крупноформатные от 17 дюймов и более — примерно 9%.

В количественном выражении на первом месте ASUS с долей 16%, за ней идет HUAWEI (12%). В денежном выражении лидерами стали: ASUS (19%), HUAWEI (11%) и Apple (10%).