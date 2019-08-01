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Новости

Компания Леонардо Ди Каприо будет снимать фильмы для Apple

Представители Apple расширяют свое влияние, но уже на другие сферы, одной из которых теперь станет кинематограф. В этом нет ничего удивительного, ведь и раньше компания Apple была задействована в этой сфере, правда лишь в качестве спонсора. Среди картин, которые спонсировала Apple, значатся такие шедевры, как «Волк с Уолл стрит», «Выживший» и «Остров проклятых».

А как мы знаем, еще одним спонсором этих фильмов выступала компания Appian Way, которой владеет известный актер – Леонардо Ди Каприо. Кстати, именно он исполнял главные роли в ранее представленных фильмах. На данный момент в работе находятся два проекта. Первый – это новинка от Мартина Скорсезе – «Убийцы цветочной долины». Второй проект – сериал «Сияющие девчонки». Кстати, в этом сериале главную роль исполнит Элизабет Мосс, известная по фильму «Рассказ служанки».

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О фильме также известны некоторые подробности. Так, здесь речь идет о ФБРовцах начала 20-х годов прошлого века, которые расследуют убийства в поселении коренных народов США – осейджи. На этой было открыто месторождение нефти, а это причина возможного искоренения. А вот о других проектах пока новостей нет.

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Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.
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