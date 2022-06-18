Lenovo показала концепт ноутбука без экрана и с выдвижной клавиатурой

Суббренд Lenovo MOZI показал концепт умного ноутбука. Он даже успел уже получить награду Red Dot Design Award 2022.

Суть ноутбука в том, что у него нет экрана и есть выдвижная клавиатура. Подразумевается, что изображение будет проецироваться на белую стену или специальный экран.

Вместо дисплея используется проектор, который то ли встроен в корпус, то ли устанавливается отдельно. Информации о качестве картинки и кадровой частоте нет. Упоминается только, что у MOZI низкий уровень синего цвета.

Помимо этого, у концепта есть сканер отпечатков пальцев и аудиосистема Dolby Atmos.

Выглядит интересно и необычно, но дойдет ли умный ноутбук MOZI до реализации остается вопросом. Иногда концепты остаются концептами.

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