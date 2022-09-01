Lenovo показала смарт-очки Glasses T1 с двумя MicroLED-дисплеями

Компания Lenovo анонсировала смарт-очки Lenovo Glasses T1. Производитель их позиционирует как «карманный монитор». Внутри два дисплея MicroLED c разрешением 1920×1080 каждый и контрастностью 10 000:1.

Очки можно подключить по USB-C к Windows, macOS, Android, iOS и транслировать видео или игры. Одного заряда должно хватать на несколько часов работы. Для комфорта предусмотрены сменные зажимы для носа, регулируемые дужки и линзы с диоптриями.

Lenovo Glasses T1 выйдут в Китае до конца 2022 года. Стоимость пока неизвестна.

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