Кремниевая долина продает воду из водопровода за $16

В Кремниевой долине запустили новый стартап, который предназначен для продажи неочищенной родниковой воды. Стоимость за 9,5 литров достигала $16. Но колумнист издания уверен, что новый стартап – еще одна афера компании по продаже воды.

Компания Life Spring Water специализируется на реализации воды, которая собирается в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и других городах, как сообщается на сайте.

Также компания продает специальные бутылки и кулеры из стекла, которые можно носить собой и ставить дома.

Основатели стартапа откачивают воду из открытых водоемов напрямую и называют ее «сырой». Life Spring Water заявляют, что их вода является чисто природной и не содержит химии.

Журналисты смогли выяснить, что продукция компании Life Spring Water является простой водой из водопровода штата Орегон, округ Джефферсон.

В материале от Vice говорится, что наценка на данную воду составляет 2133%. Из-за всплывшей информации издание обвиняет компанию в обмане людей.

Интересно, что у Кремниевой долины ранее был другой стартап и производили уверяли, что выпускают воду без хлора, глютена, ГМО, а также с добавлением кристаллов.