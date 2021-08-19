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Новости

Классические игры Disney выйдут на современных платформах

На сайте рейтингового агентства ESRB появилась страница, где указан сборник классических игр Disney по мультфильмам компании. Похоже, этот сборник выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а за создание его отвечает компания Nighthawk Interactive.

Пока не сообщается, будет ли сборник доступен на консолях нового поколения, однако, как ожидается, это произойдёт. Ведь там игры доступны в режиме обратной совместимости.

В списке есть, к примеру, «Аладдин», «Король Лев» и «Книга джунглей», но не стоит исключать появления и других проектов. Так или иначе, полного списка пока нет.  

На текущий момент не сообщается, когда именно выйдет сборник и по какой цене.

Источник:
Gematsu

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