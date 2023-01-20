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KION выпустил подборку фильмов и мультфильмов с переводом на жестовый язык

Онлайн-кинотеатр KION сделал перевод популярных семейных фильмов и мультфильмов на русский жестовый язык. Теперь пользователям с нарушением слуха доступна к просмотру подборка «Кино на языке жестов».

Помимо жестового языка картинку будут сопровождать субтитры. В подборке пока в основном русские фильмы: «Честный развод», «Непослушник», «Стендап под прикрытием», но есть и «Паралелльные миры» с Кирстен Даст.

Сообщается, что в будущем KION планирует расширять список фильмов и мультфильмов с русским жестовым языком.

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Источник:
The GEEK

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