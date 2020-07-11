Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания
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Новости

Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания

Появились новые слухи о видеокартах NVIDIA Ampere. Если ранее говорилось о производительности и системе охлаждения и аппаратной конфигурации, то теперь речь идёт об энергопотреблении. Сообщается, что «прожорливость» новых карт может заставить компанию использовать новый 12-контактный разъём питания.

На это указывает информация китайской профильной организации FCPowerUp. По данным источника, новинка будет похожа на Molex Micro-Fit (см. фото ниже).

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Учитывая, что ранее NVIDIA RTX 30XX приписывали потребление не уровне 320-350 Вт, это не выглядит удивительным. Хотя, с другой стороны, ту же энергию могли обеспечить и два восьмиконтактных разъёма. Зачем создавать что-то новое — неясно. Возможно, имеет место некая новая технология или же это просто ошибка.

Что касается возможностей нового разъёма, то источник полагает, что он способен передавать до 400-600 Вт мощности. Видимо, это делается с запасом, чтобы система смогла «потянуть» такую мощную видеокарту.

Само собой, данный пока не являются официальными, потому остаётся ждать.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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