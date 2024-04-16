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Яндекс запустил ИИ-поиск «Нейро»

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 13:38

Яндекс представил новый сервис Нейро, объединяющий возможности поиска и больших генеративных моделей. Теперь пользователи могут задавать вопросы и получать ёмкие ответы со ссылками на источники.

Яндекс запустил Нейро
Яндекс запустил Нейро
Яндекс запустил Нейро

Нейро помогает изучать информацию, для которой обычно требуется изучить несколько источников, например, о подходящих для тёмной комнаты растениях или отдыхе в Карелии осенью. Сервис поддерживает естественный язык общения и понимает текстовые запросы с картинками.

Нейро использует актуальную информацию из интернета и предоставляет ссылки на проверенные веб-страницы. Нейро уже доступен в приложении Яндекс с Алисой и в Яндекс Браузере.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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