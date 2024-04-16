Яндекс запустил ИИ-поиск «Нейро»

Яндекс представил новый сервис Нейро, объединяющий возможности поиска и больших генеративных моделей. Теперь пользователи могут задавать вопросы и получать ёмкие ответы со ссылками на источники.

Нейро помогает изучать информацию, для которой обычно требуется изучить несколько источников, например, о подходящих для тёмной комнаты растениях или отдыхе в Карелии осенью. Сервис поддерживает естественный язык общения и понимает текстовые запросы с картинками.

Нейро использует актуальную информацию из интернета и предоставляет ссылки на проверенные веб-страницы. Нейро уже доступен в приложении Яндекс с Алисой и в Яндекс Браузере.