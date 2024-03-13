Яндекс Маркет представил Роборуку — складской робот с нейросетью

Яндекс Маркет интегрировал в работу своего Суперсклада (Софьино-2) новейшую разработку — Роборуку с искусственным интеллектом. Робота используют для выполнения разнообразных операций, начиная от разгрузки товаров и заканчивая их подготовкой к дальнейшей отправке клиентам.

Робот оснащен передовой самообучающейся нейросетью от Яндекса, способной анализировать и сравнивать различные объекты, обобщать полученные данные и адаптироваться к новым условиям без дополнительного обучения. Ожидается, что Роборука существенно ускорит складские операции, повысит их эффективность и освободит персонал от рутинных задач.

В перспективе компания планирует расширить функционал Роборуки, задействовав её в сортировке и упаковке мелких товаров, таких как косметика, одежда или канцелярские принадлежности, для последующей отправки покупателям.