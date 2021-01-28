Из магазина NVIDIA убрали видеокарты GeForce RTX 30 Founder Edition

Компания NVIDIA без предупреждения убрала из своих европейских онлайн-магазинов видеокарты GeForce RTX 30 Founder Edition. Речь идёт о возможности покупки. Они остались только в польском магазине, но там самих карт нет в наличии.

Помимо этого, есть на сайте США, но запросы перенаправляются в магазин Best Buy, где ускорители также отсутствуют.

Пока неясно, что стало причиной. Возможно, карт попросту не хватает, потому их убрали, чтобы не провоцировать нездоровый ажиотаж. При том отметим, что ранее в компании заявили, что дефицит видеокарт Ampere.

Информации о том, когда кары снова появятся, пока нет. При этом отметим, что магазин NVIDIA был единственным способом купить ускорители без наценки.