iPhone 6s и iPhone SE обновятся до iOS 14

По каким параметрам мы выбираем себе новый смартфон? Цена и производительность. Но не все так делают. Для некоторых важна поддержка и время этой самой поддержки, то есть выпусков обновлений для устройств. Ведь все же хотят быть в тренде. Так вот, для платформы Android, в среднем это время составляет около двух лет. Представители Xiaomi немного больше уделяют времени старым моделям. Но в этой сфере есть безоговорочный лидер – это Apple.

На данный момент компания из Купертино выпустила новейшую iOS 13, которая без проблем работает на iPhone 6s/6s Plus, которые были выпущены 5 лет назад. Может ли хоть один представитель Android похвалиться такой же поддержкой? Но и это еще не все: все больше начало появляться слухов, что эти же устройства получат и iOS 14.

Если верить источнику утечки, то все устройства, которые функционируют на iOS 13, получат и более новую версию прошивки, но не все. Касается это iPadOS, которая вряд ли будет доступна для iPad Air 2 и iPad mini 4. В целом же, список довольно внушительный, здесь мы видим, как iPhone SE, так и iPhone шестой версии.