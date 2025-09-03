iPhone 17 Pro получит более яркий экран и рекордную автономность

Новые iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат дисплеи с повышенной яркостью в сравнении с прошлым поколением. Об этом рассказал на китайской платформе Weibo инсайдер Instant Digital.

Серьезные изменения коснутся и системы охлаждения. Она позволит устройствам лучше справляться с высокой нагрузкой: частота кадров в «тяжелых» играх станет стабильнее, снизятся лаги и просадки. Кроме того, улучшится работа iPhone 17 Pro при съемке 4K-видео в 60 FPS в жаркую погоду.

Инсайдер также отмечает, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max станут самыми автономными смартфонами Apple за всю историю. Ранее сообщалось, что батарея версии iPhone 17 Pro Max может превысить емкость в 5000 мАч.