iPhone 15 Pro и Pro Max получат самые тонкие рамки среди всех смартфонов

Популярный инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о iPhone 15 Pro.

Сообщается, что у iPhone 15 Pro и Pro Max будут более тонкие и изогнутые рамки. Их толщина составит всего 1,55 мм. Это меньше, чем у других выпущенных смартфонов. Например, у iPhone 14 Pro они толщиной в 2,17 мм, у Samsung Galaxy Ultra S23 (1,95 мм).

Сейчас лидером по самым тонким рамкам является Xiaomi 13 со своим подбородком в 1,81 мм. По словам инсайдера, Pro-версии нового поколения побьют этот рекорд.

Базовые iPhone 15 и iPhone 15 Plus таких изменений не получит. Ширина рамок и размеры дисплеев останутся такие же, как у iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

По еще более ранним слухам, модели Pro оснастят титановой рамкой вместо нержавеющей стали и твердотельными кнопками регулировки громкости, отключения звука и питания, которые физически не перемещаются при нажатии.