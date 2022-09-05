Apple вернет приставку Plus в название iPhone 14

iPhone 14 с увеличенным дисплеем может получить название Plus, а не Max, как предполагалось ранее. Об этом уже говорят несколько утечек.

Например, сегодня в Twitter появилось фото чехлов для iPhone 14 Plus.

Изначально все «окрестили» iPhone 14 с 6,7-дюймовым дисплеем iPhone 14 Max. Однако, ближе к презентации все чаще упоминается и появляется на фотографиях производителей аксессуаров смартфон iPhone 14 Plus.

Всю линейку iPhone 14 представят 7 сентября. Она будет включать в себя базовые iPhone 14 и 14 Plus и более мощные iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Посмотреть их стоимость и характеристики можно здесь.

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