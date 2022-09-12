Продажи iPhone 14 и 14 Plus оказались хуже iPhone 13 mini

Аналитик Мин-Чи Куо рассказал о ходе предзаказов на линейку iPhone 14. Сообщается, что iPhone 14 и 14 Plus оказались провальными для Apple и пользуются низким спросом у покупателей.

По словам аналитика, результаты предзаказов на iPhone 14/14 Plus оказались хуже, чем на iPhone SE 3-поколения и iPhone 13 mini. Ситуацию «вывозят» iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — им прогнозируют высокие предзаказы и продажи вплоть до ноября.

Теперь Apple будет сокращать производство базовых iPhone 14/14 Plus, доля которых сейчас составляет 45% от поставок всех устройств линейки.

Также говорится, что Apple создавала iPhone 14 Plus как замену iPhone 13 mini. Компания делала на него ставки и ожидала высокий спрос. Мин-Чи Куо назвал это «неудачной стратегией сегментации продуктов».

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