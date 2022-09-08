Все iPhone 14 получили по 6 Гб оперативной памяти

Появились данные об оперативной памяти всех iPhone 14, представленных вчера. Оказалось, что пользователей ждет хорошая новость.

Так как сама Apple обычно такие данные не раскрывает, информация потом появляется с помощью бенчмарков. Тестирование Geekbench и программа Xcode показали, что все четыре iPhone 14 получили по 6 Гб оперативной памяти. До этого, этим могли похвастаться только iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

И все-таки мощность у iPhone 14 и 14 Pro разная. Процессор в базовой модели — это ускоренный прошлогодний A15 Bionic, в Pro-версиях новый чип A16 Bionic.

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